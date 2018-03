Enam kui kolmveerandil inimestest ei mahu tarkusehambad ritta ning 90%-l on vähemalt üks osaliselt lõikunud või peetunud probleemne tarkusehammas, selgub statistikast. Tarkusehambad lõikuvad tavaliselt 17–25 eluaasta vahel ning kuna need on viimased hambad, mis lõikuvad, tuleb sellest ka nende nimi. Ehkki nime järgi võiks eeldada, et tarkusehammas olulisi probleeme ei tekita, on Sakala Hambaravi hambaarsti dr Kaja Kiige sõnul olukord risti vastupidine – paljud inimesed on kas tarkusehammaste lõikudes või nende hilisemate pahategude tõttu tarkusehammastega sõjajalal. „On päris tavaline, et tarkusehammas ei mahu hästi oma õigele kohale ära või kasvab viltu. Siis hakkab vaene hammas trügima ning teisi hambaid oma õigelt kohalt ära lükkama või siis just vastupidi, tema areng peetub ja hammas jääb lõikumata,“ selgitas dr Kiige. Kui esimesel juhul võib tarkusehammas naaberhammast ja selle juurt või luud kahjustama hakata ning seeläbi hambareas defekte põhjustada, siis peetunud hambas võib tekkida valulik põletik, mis võib edasisi terviseprobleeme tekitada.

Millal peaks tarkusehamba eemaldama?

Kui tarkusehammas on lõikunud õiges asendis, osaleb mälumisprotsessis ja probleeme ei põhjusta, ei ole selle eemaldamine vajalik. Kui hammast ümbritsev ige on tihti põletikuline, raskesti puhastatav, tekitab paistetust või mõjutab oluliselt teisi hambaid ja lõualuud, otsustab hambaarst suure tõenäosusega tarkusehamba eemaldamise kasuks. „Paremini aitab eemaldamise vajalikkuse üle otsustada röntgenpilt, mis näitab täpselt tarkusehamba paiknemist teiste hammaste suhtes ja seda ka juhul, kui hammas ei ole veel lõikunud,“ sõnas dr Kiige, lisades, et vahel võib kas ortodontilistel või patoloogilistel põhjustel osutuda vajalikuks ka täiesti lõikumata või peetunud hamba eemaldamine. Kuna vanemaks saades muutub lõualuu tihedamaks ning hambajuur pikemaks, on kõige parem lasta tarkusehammas eemaldada hilises teismeeas või noore täiskasvanuna, mil hamba eemaldamine tekitab vähem komplikatsioone. Kuigi lõikunud hamba saab hambaarst enamasti välja tõmmata, tuleb peetunud hammas sageli eemaldada kirurgiliselt, mis on juba keerulisem protseduur. „Sellisel juhul tuleb lõigata lahti hammast kattev ige, eemaldada hamba ümbert luu ja hammas puuriga tükeldada, pärast mida tuleb haav kinni õmmelda ja patsiendil selle eest paranemisperioodil ilusti hoolt kanda,“ selgitas protseduuri dr Kiige, märkides, et patsient peab pärast operatsiooni võtma vajadusel antibiootikume ning valuvaigisteid.