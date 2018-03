Vaimse tervise portaali Peaasi.ee algatatud depressiooni teadvustamise kampaania “Must lumi” raames on depressioonitesti tehtud üle 20000 korra.

“Eesti mõistes on tegemist erakordselt suure numbriga. See näitab, et teema kõnetab inimesi ja on pannud neid mõtlema oma vaimse tervise üle,” rääkis Peaasi.ee juht ja kliiniline psühholoog Anna-Kaisa Oidermaa.

Oidermaa sõnul on testi täitnud täna ligi 6000 meest ja enam kui 14000 naist. Vanusegrupiti on enim teste täitnud 30-40-aastased, kuid esindatud on kõik vanusegrupid, ka noored ja väga kõrges eas inimesed.

Selle nädala keskel lõppeb testimine riigisektori asutustes. Kampaanias “Must lumi” osalevad avalikust sektorist Politsei- ja Piirivalveamet, Eesti Energia, Riigikogu Kantselei, Tallinna Sadam, Rahvusooper Estonia, Riigikantselei, Haigekassa, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Justiitsministeerium, Sotsiaalministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium, Tööinspektsioon, Sotsiaalkindlustusamet ja Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus.

Peaasi.ee sõeltest on rahvusvaheliselt kasutatav ja Eestis valideeritud kümneväiteline depressiooniküsimustik (DEPS), millele on lisatud küsimus viimase kuu jooksul esinenud suitsiidmõtete kohta. Anonüümset depressiooni sõeltesti saab täita siin.

Kokku on “Must lumi” kampaaniasse haaratud üle 30 erineva organisatsiooni, kelle seas on eraettevõtted ja riigiasutused kui ka erialaorganisatsioonid ning koolid. Erasektori testimises osalesid Fortumo, Helmes, Pindi Kinnisvara, Playtech, Rahva Raamat, Solarise keskus, SOL Baltics ja Viru Keemia Grupp (VKG). Erasektoris täideti teste 1139, neist 45 protsendil oli tulemus üle piirnormi, suitsiidmõtteid märkis 21 protsenti vastanutest.