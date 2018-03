Poola pankur tellis kunstnikult pildi, mis kujutaks juutide üleminekut Punasest merest.

Kunstnik sai raha kätte ja kadus tükiks ajaks. Pärast pikki otsinguid leiti ta üles ja oli sunnitud välja tooma oma meistritöö. See kujutas endast suurt lõuendit, mis oli üleni punaseks värvitud.

"Mis see on?" küsis pankur.

"Punane meri."

"Aga kus on vaarao väed?"

"Uppusid ära."

"Noh, oletame. Aga kuhu on juudid jäänud?"

"Nad läksid juba üle mere."

"Aga kus on egiptlased?"

"Oodake, küll nad varsti tulevad."