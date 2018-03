Kui soovida praegu laps lastepsühhiaatri juurde saata, pääseks Eesti koolipsühholoogide ühingu juht Karmen Maikalu sõnul löögile ehk alles suvel ning sama täheldavad ka perearstid.

„Laste vaimse tervise keskusest öeldi, et nende jaoks on 14aastane liiga vana, Paldiski maanteel pakuti esialgu aega kahe kuu pärast. Kui ütlesin, et selle aja peale on kõik veenid läbi näritud, saime aja nädala pärast,” rääkis üks tütrele abi otsinud isa.

„Eesti vajaks vähemalt 60 lastepsühhiaatrit, aga neid on umbes 25. Järjekorrad on meeletud, eravastuvõtud kallid ja tavainimesele kättesaamatud,” nentis Maikalu.

