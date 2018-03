“Siit jõudsime kiiresti mõtteni - me peame abivajajaid toetama pikaajalisemalt,” nendib Seema. “Kuna lapsed vajavad abi aastaringselt ja Tele2 peab omaltpoolt oluliseks sellesse panustada ka edaspidi, siis otsustasime, et teeme seda püsiprojekti raames kuni aasta lõpuni.”

“Tegelikult me ei teadvusta piisavalt, kuivõrd keeruline on diabeedihaige lapse ning tema vanemate igapäevane elukorraldus ning seda just olukorras, kui ei ole kasutada kaasaegseid insuliinipumpasid,” räägib Tele2 müügi- ja turundusdirektor Kristjan Seema. Ta toob välja, et kui üks insuliinipump annab esiteks lapsele paremad võimalused keskenduda oma igapäevastele tegevustele nagu kool ja trennid ning sunnib vähem mõtlema haiguse peale ja teiseks tagab vanematele suurema südamerahu, siis need vahendid tuleb abivajajatele leida.

Lastefondi strateegiajuht Küllike Saar avaldab suurt rõõmu Tele2-ga toimiva suurepärase koostöö üle. “Oleme siiralt tänulikud ja südamest liigutatud, et Tele2 on võtnud diabeedihaigeid lapsi puudutava temaatika oma südameasjaks ning jätkab vajalike uue versiooni insuliinipumpade soetamise toetamist.”

Saar möönab, et arstidelt saadud hinnangu kohaselt võiks ideaalis olla kõige uuem ja täiuslikum insuliinipump kõikidel lastel, kellele pumpravi ühel või teisel põhjusel on parim võimalik diabeedi raviviis. “Paraku Eesti Haigekassa ligi 3500 eurot maksvat kõige uuemat pumpa ja transmitterit ei kompenseeri,” nendib ta. Saar toob välja, et lapsed, kes vajavad toimetulekuks just kõige uuemaid pumpasid, need endale saaksid, kompenseerib Lastefond seadme maksumusest 2050 eurot. Ülejäänud osa aitab katta Eesti Laste ja Noorte Diabeediühing (1100 eurot) ja 10% pumba maksumusest on pere omaosalus.

Kuna seadme maksumus on kõrge, toetatakse uusimate ja täiuslikemate insuliinipumpade soetamist neil diabeedihaigetel lastel, kelle peres on rohkem kui ühel lapsel 1. tüübi diabeedi diagnoos, rohkem kui ühel inimesel 1. tüübi diabeedi diagnoos, kelle eest vastutab üks lapse vanematest või üks lapsevanem töövõimetu ja töötu.

Möödunud aasta lõpus tegi Tele2 oma klientidele üleskutse tuua tagasi oma vana telefon ja annetada vana seadme eest saadud raha Lastefondile diabeedihaigete laste toetamiseks. Vanade mobiilide tagastamisega kogunes kokku 4000 eurot, millele lisas Tele2 omaltpoolt sama suure summa veel juurde. 8000 euro suuruse toetussumma eest sai Lastefond koostöös Eesti Laste ja Noorte Diabeediühingu ning 10%-suuruse pere omaosaluse eest võimaldada kõige uuemat ja täiuslikumat insuliinipumpa neljale diabeedihaigele lapsele.