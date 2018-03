Uuemad uuringud kinnitavad, et on olemas toite, mida regulaarselt tarbides võib õnnestuda vähktõbe ennetada.

Seejuures - tegu on maitsvate toiduainetega, mida armastab enamik inimestest, kirjutab Healthy Tips Portal ja toob välja söögid-joogid, mille tõhusust vähktõve ennetamisel on kinnitanud ka teadusuuringud.

Punased viinamarjad ja punane vein. Viinamarja kestades leiduv reservatrool aitab ennetada vananemist ja ka südamehaiguseid. Samas toimib see antioksüdant tõhusalt ka vähivastase ainena. Tasub silmas pidada, et eriti reservatroolirohked on Bordeaux ja Pinot Noir veinid.