Eestis kaalutakse sarnaselt paljude riikide kogemustele tuberkuloosi vastu vaktsineerida mitte kõiki vastsündinuid, vaid ainult riskirühma kuuluvaid lapsi.

Tartu ülikooli kopsukliiniku tuberkuloosiosakonna juhataja, doktor Lea Pehme ütles ERR-ile, et tuberkuloosi haigestumine on Eestis silmatorkavalt vähenenud, seejuures eriti väike on laste haigestumine.

Ka maailma terviseorganisatsioon on seisukohal, et kui nakatumisrisk riigis on väike, pole vaja kõiki lapsi vaktsineerida.

Perearstide selts ning kopsuarstide selts tegid ettepaneku aruteluks, ning sotsiaalministeeriumi juures tegutsev ekspertkomisjon haaras mõttest kinni.

Universaalsest tuberkuloosivaktsiinist on loobutud 14 riigis, sealhulgas suuremas osas Lääne-Euroopas ning see ei ole olulist haigestumise kasvu kaasa toonud.