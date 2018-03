Kuigi päevad on pikemad ja päike käib kõrgemalt, tunneb just kevadkuude saabudes suur osa inimestest väsimust. On tavaline, et toimuvad meeleolu muutused ja viirushaigustel ei paista lõppu tulevat. Selleks, et end kevade saabumisel energilise ja rõõmsana hoida, jagab kasulikke soovitusi Benu Jüri apteegi farmatseut Helle Saad.

Miks meil tekib kevadväsimus?

Seoses pimeda aja taandumisega ja päikesevalguse suurenemisega hakkab meie keha tootma üha rohkem melatoniini asemel serotoniini. Helle Saadi sõnul võivad need hormonaalsed muutused kehale ja vaimule kurnavalt mõjuda. “Võivad tekkida unehäired, väsimus ja stress. Tuleb silmas pidada ka seda, et äsja viirushaiguste hooajal läbi põetud infektsioonid on immuunsüsteemi nõrgestatud. Kahjuks pole meie kliimas ka toidulaud talvisel perioodil nii vitamiinirikas, kui meie organism vajaks,“ selgitab Saad. Ta märgib, et kui täiskasvanute puhul ilmneb märke väsimusest juba varem, siis laste puhul märkame kevadväsimuse tunnuseid eelkõige aprillist.



Liigu ja söö vitamiinirikast toitu