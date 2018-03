Haige olles on söömine vägagi oluline, kuid samas ei ole mõistlik tõbisena päris kõike süüa. Greatist toob välja neli toitu, millest haigena oleks mõistlik näpud pigem eemal hoida.

* Vürtsikad ja happelised toidud. Vürtsikad toidud on nohu korral küll head, kuid kõhuhädade korral võivad need olemise hullemaks muuta. Sama on tsitruselistega.

* Maiustused. Et suhkur nõrgestab immuunsüsteemi, ei ole hea mõte tõbisena olles suure suhkrusisaldusega toitusid süüa.

* Rasvased road. Neid on raske seedida ning nende söömine võib kõhu valutama panna.

* Piimatooted. Meedikud ei ole jõudnud ühtsele kokkuleppele, kas piimatoodet tarbimine suurendab limaeritust või mitte. Kuid seniks, kuni pole lõplikku kinnitust, kas piima joomine teeb nohu hullemaks, tasub sellest tõbisena hoiduda.