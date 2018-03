Kuigi aluspesus või pidžaamas magamine võib tunduda turvaline ja soe, võiks nii oma une kvaliteedile kui tervisele mõeldes magada hoopis alasti, soovitavad teadlased.

Asi on nimelt selles, et pidžaama hoiab keha temperatuuri liiga kõrgena ning aluspesus magamine suurendab suguelundite piirkonnas higistamist ja ebameeldivate seente kasvu, kirjutab The Guardian.

Lisaks on leidnud uuringud, et alasti magavatel meestel paraneb sperma kvaliteet.

Seega: alasti magamine hoiab su jahedas ning jahedas magad sa paremini. Kui inimene magab aga hästi, on ta tervem ja rõõmsam. Küll on aga kasulik nipp panna jalga sokid, sest külmad jalad ei luba samuti korralikult magada.