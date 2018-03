Möödunud nädalal jätkus gripi kõrghooaeg – haigestunute üldarv küll veidi vähenes, kuid nädalaga suri gripist tingitud tüsistuste tõttu veel 11 inimest. Kokku on sel hooajal gripi tõttu elu jätnud 45 inimest. „Gripp on ohtlik haigus ning kui inimesel on kahtlus, et ta on sellesse nakatunud, peaks ta ilmtingimata arsti poole pöörduma,“ rõhutavad arstid.

Qvalitase arstikeskuse peaarst Toomas Põld nendib, et gripi korral tõuseb palavik väga kõrgeks ning see niidab inimese üldjuhul hetkega. Tüüpilised gripisümptomid lisaks kiirele palavikutõusule veel ka lihase- ja peavalu ning hiljem lisandunud kuiv köha.

Põld rõhutab, gripi korral tuleb ilmtingimata arsti juurde pöörduda kõigil, eriti peavad abi otsima riskirühmadesse kuuluvad inimesed, kelle puhul võivad gripitüsistused osutuda surmavaks. Arstile tuleks kindlasti rääkida ka sellest, kui mõni pereliige on grippi põdenud, see hõlbustab diagnostikat ja ravi valikut.