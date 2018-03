Tänavu on gripitüsistustesse surnud 45 inimest. Meedikud rõhutavad, et gripi puhul on tegu väga tõsise haigusega ning haigestudes tuleb kiiresti perearstilt abi otsida.

Ometi on siit-sealt kuulda, kuidas perearsti vastuvõtule peab aega ootama isegi kuni nädal ja rohkem.

Armas lugeja! Kuidas on lood sinuga? Kuidas sina oled rahul oma perearstiga, kui kiirelt sina talt abi saad? Kui sa abi pole saanud, kuidas oled olukorra lahendanud?

Jäta oma kogemus kommentaaridesse või läheta meiliaadressile silja.paavle@ohtuleht.ee!