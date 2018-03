* Apelsinimahl. 2010. aastal ajakirjas The American Journal of Clinical Nutrition ilmunud uuringu andmetel võivad apelsinimahlas sisalduvad ühendid vähendada kalori- ja rasvarohkete toitude kahjulikku mõju südamele. Neil katsealustel, kes rasva- ja kaloririkka toidukorra (51 grammi rasvu, 900 kalorit) kõrvale jõid apelsinimahla, oli vabade radikaalide ja teiste südamehaiguste soodustajate tase pärast söömist madalam, kui neil, kes sama eine kõrvale vett või suhkruvett jõid.

Seega, kui tahad pärast ülesöömist olemist kergendada, soovitab portaal Eating Well menüüsse lisada järgmist:

Toidu seedimine vallandab kehas hulga kahjulikke vabasid radikaale, mille mõjude leevendamine pärast toiduga liialdamist nõuab kehalt tõsist tööd. Õnneks on olemas mõned toidud, mis aitavad kehal pärast ülesöömist taastuda.

* Äädikas. Süsivesikuterohkete einete söömine tõstab veresuhkru taset, mida saab kontrolli all hoida, kui lisada toidule supilusikatäis äädikat või seda salatile tilgutada. Enamiku inimeste puhul toimub veresuhkru järsul tõusul sama kiire langus, viimane aga tõstab isu. Eriti problemaatiline on see diabeetikute jaoks, kelle organism ei suuda glükoosi tõhusalt lõhustada.