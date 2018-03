Piinava kurguvalu korral võiks enne apteeki tormamist katsetada selle leevendamist looduslike vahenditega.

* Kanasupp on maitsev ning aitab leevendada ülemiste hingamisteede külmetusviiruste põhjustatud sümptome. See tähendab, et ka kurguvalu, kirjutab You Beauty.

* Õunasiidri äädikas on antibakteriaalsete omadustega ning aitab seetõttu võidelda valusat kurku põhjustavate bakteritega. Või täpsemini, äädika happelisus vähendab pH-taset ning see pidurdab bakterite levikut.

* Mesi. Juba iidsetest aegadest on kurguvalu leevendatud joogiga, mille valmistamiseks segatakse kuuma vee sisse mett ja sidrunit. 2007. aastal Ameerikas läbi viidud uuring kinnitas aga, et mesi parandab kurku ka magamise ajal.