Et stress võib tervist tõsiselt kahjustada, tuleb õppida kuulama oma keha, mis annab stressi olemasolust üsna varakult märku. Näiteks nende kaheksa märgiga.

1. Sind kimbutab akne. Stressihormoon kortisool ajab poorid umbe ning stress on akne põhjuseks sama sageli, kui toit või miski muugi, kirjutab Business Insider.

2. Su nägu õhetab pidevalt. Kui sa tunned, et nägu hakkab ootamatutes olukordades õhetama, on ilmselgelt tegu stressiga. Keha on nimelt stressi käitlemisega nii koormatud, et ei jaksa su keha temperatuuri hoidmiseks piisavalt jahutada.