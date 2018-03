Kui sa vähkred öö otsa voodis ja vaatad iga natukese aja tagant kella, on selge, et sul on unehäired. Mõnikord ei on unehäireteni jõudmine aga keerulisem ning inimen otsib tonti ka sealt, kus seda tegelikult pole.

* Sa ärkad öösiti üles, kuid mitte kauemaks kui viis minutit. See, et inimesed öösel korraks ärkavad, pole midagi erilist. Üe 65-aastastel võib olla öö jooksul isegi kaks pikemat ärkamist. teistel võivad sellised ärkamised viidata mõnele haigusele - räägi arstiga!

* Sa magad peaaegu enamuse voodis olnud ajast. Kui eelmised punktid on täidetud, magadki sa enamuse ajast. Kui see on aga vastupid, pea meeles, et voodi on magamiseks ja seksiks. Kõik muud tegevused koli voodist elutuppa.