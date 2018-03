Et kosutav uni toob parema tervise, on homme kõik unehäirega inimesed ja nende lähedased oodatud Regionaalhaigla uneteemalisele infopäevale, kus kõneldakse paljust sellestki, millest unearsti vastuvõtul rääkida ei jõua.

16. märts on rahvusvaheline unepäev ning selle päeva tähistamiseks kutsub Põhja-Eesti Regionaalhaigla kõiki unehäirega inimesi osalema teabepäeval „Kosutav uni = parem tervis“.

Teabepäeva korraldaja, Regionaalhaigla pulmonoloog-unearst ning Eesti Unemeditsiini Seltsi juhatuse liige dr Erve Sõõru juhib tähelepanu, et näiteks 50aastasena oleme kulutanud magamisele 16 aastat, seega on uneaeg väga pikk ja oluline aeg inimese elus, mida tasub hea tervise nimel väärtustada. Dr Sõõru märgib: „Unemeditsiini keskusena hoolime oma patsientide unest ning rahvusvahelise unepäeva puhul on otsustanud Regionaalhaigla tippspetsialistid taas rääkida unehuvilistele unest ning teemadest, millest vastuvõtul pahatihti rääkida ei jõua nagu näiteks sellest, et mida teha, et voodisse minnes tuleks uni ruttu ning kuidas saavutada rahulikku ja kosutavat und.“