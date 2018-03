Kui sa õhtuti magama ei saa jääda, otsi esmalt põhjust sellest, mida oled pärastlõunal põske pistnud - suure tõenäosusega viivad siin väljatoodud road sult une.

* Punane liha on rasvane ja valgurikas, seetõttu on seda raskem seedida. Kui keha peab liha seedimisele energiat kulutama õhtul, mõjutab see su ööpäevast rütmi, kirjutab Cosmopolitan. Punase liha söömiseks on parim aeg lõunapaus.

* Praetud toidud on rasvased, koormavad seetõttu seedeelundkonda ja võivad tekitada ka kõrvetisi. See omakorda ei soodusta uinumist.