Teadlased Michigani ülikoolist uurisid inimeste muusikaeelistusi. Nagu selgub, siis kõige rohkem ei taha inimesed kuulata mitte rõõmsaid või rahulikke laule, vaid nukrameelseid ja melanhoolseid viise. Miks see nii on?

Metro kirjutab, et uuringus osales üle 200 inimese, kelle muusikamaitse varieerus džässist ja popist reggae ja kantrini. Uurijad küsisid, milliseid laule osalejad antud eluperioodil kõige enam kuulavad. Samuti seda, miks just need laulud nii meeldivad tunduvad ning millised tunded kuulajat laulu nautides valdavad.

Kui osalejatelt küsiti, kas neil on kombeks lemmiklaule vahel ka mitu korda järjest kuulata, kinnitas 60 protsenti vastanutest ilma pikema mõtlemiseta, et on küll. Mõni tunnistas, et võib sama laulu isegi kuni neli korda järjest kuulata.

Küsimusele, mis emotsioonid lemmiklugudega seotud on, vastati tüüpiliselt, et laul on kas rõõmus, rahustav või nukrameelne. Ning kõige rohkem kuulavad inimesed uuesti ja uuesti just neid viimase kategooria laule. Kokku kuulasid osalejad nukramaigulisi laule 790 korda, rõõmsaid 175 ja rahulikke 515 korda.

Kurvameelsed laulud on need, mis kõige enam tõid esile sügavaid emotsioone, mis võimaldavad kuulajal laulu sisuga samastuda, ehitada oma peas n-ö oma lugu, mis lauluga seostub. See teeb selle taaskuulamise meeldivaks. Natuke nukramad laulud aitavad inimesel meenutada hetki oma elus ning kuna emotsionaalne side lauluga on nii tugev, ei lähe kergesti meelest ka esimene kord, kui seda kuulsid. See mäluseos tekitab soovi hetke uuesti läbi elada.