Adelele tehti hiljuti kõnnimustri parandamiseks Saksamaal operatsioon, mille järgselt on kirurgide ettekirjutusel vajalik regulaarne füsioteraapia ja vesiravi, mille täiendava mahu eest tasumist aitab annetajate abil toetada TÜ Kliinikumi Lastefond.

13aastasel Adelel on diagnoositud laste tserebraalparalüüs. Kuna lapse kõnnimuster oli häirunud, tehti talle hiljuti operatsioon Saksamaal, mis muudab pikemas perspektiivis tüdruku kõnnimustri paremaks ja lubab seeläbi aktiivsemalt osaleda igapäevaelu tegevustes ja pikemat maad iseseisvalt jalgsi käia. Selleks on aga operatsioonijärgselt vajalik vähemalt kahe aasta pikkune regulaarne füsioteraapia ja vesiravi.

Lisaks haigekassa poolt rahastatud füsioteraapiale vajab Adele täiendavalt ühe korra nädalas füsioteraapiat saalis ja üks kord nädalas basseinis. Väga olulisel kohal on just individuaalne vesiravi, et soodustada lapse kiiremat paranemist. Adelele ei sobi rühmatunnid, kuna ta eelistab vaikust ja on ise väga motiveeritud töötama terapeudiga üks ühele.

Teraapia mahu on ette kirjutanud last opereerinud kirurgid, et kindlustada maksimaalselt hea ravitulemus patsiendi liikumisfunktsiooni osas. Kuna perele on järjepideva täiendava teraapia eest tasumine üle jõu käiv, otsustas Lastefond annetajate abil toetada Adele individuaalset ravivesivõimlemist ja täiendavat füsioteraapiat üle 2800 euroga aastas, millele panustab kohalik omavalitsus 140 eurot ning pere ise aasta jooksul lisaks 170 eurot.

Lastefondi toetustaotluste juht Eveli Ilves avaldab heameelt, et Adele pere peale operatsiooni kiiresti Lastefondini jõudis. “Järjepidev teraapiates käimine on äärmiselt oluline, et tulemus oleks parim,” toob ta välja. “Oleme Adelele toeks, et taastumine saaks olla järjepidev ning tulemuslik ja see ei jääks rahaliste vahendite nappuse taha, sest paraku on teraapiad üsna kulukad,” nendib Ilves.