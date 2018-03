Kui õpid korralikult magama, võid lahti saada liigesevaludest, kinnitavad teadlased.

Nimelt mõjutab uni seda, kuidas keha valu tajub ja tunneb, väidavad teadlased ning viisid sellele kinnituse saamiseks Alabama ja Florida ülikoolides läbi katse. Teadlased võtsid vaatluse alla, kas vähene ja ebakvaliteetne uni muudab kroonilise valu korral valu hullemaks. Uuringus vaadeldi 45 - 85 aastaseid inimesi.

llmnes, et see on nii, kirjutab News Max - ajakirjas The Journal of Pain avaldatud uuringu tulemuste järgi tunnevad valu rohkem need inimesed, kes kurdavad unetust.