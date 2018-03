Reedeks on inimesed töönädalast väsinud, see aga vähendab nende töövõimekust ja nutikust, ütlevad teadlased.

Ja nad ei lahmi niisama - Melbourne’i ülikoolis läbi viidud uuringus vaadeldi töönädala pikkuse mõju vaimsetele võimetele ja mälule, vahendab Bild. Katsealusteks oli kokku 6200 vähemalt 40aastast mees ja naist.

Uuringu tulemused kinnitavad, et pärast 25–30 töötundi nädalas on inimese töövõime vähenenud. Väsinuna ei suuda inimene teha aga ka ajutööd. Teadlaste selgitusel hakkab väsinud inimeste aju stressihormoone tootma ning see aga kahjustab aju ning inimene ei suuda enam asju meelde jätta ega probleeme lahendad.

Kui selline asi kestab päevast päeva, nädalast nädalasse, võib see kaasa tuua ka läbipõlemise.