* Läätsed sisaldavad ohtralt kiudaineid, aminohappeid, valke, mineraale ja vitamiine, mistõttu püsib neid süües kõht pikalt täis ning see on igati tervislik. Muide, läätsetga saad asendada riisi või pasta pea-aegu igas retseptis.

* Banaan sisaldab ohtralt süsivesikuid ja sobib ideaalselt energia taastamiseks näiteks pärast treeninguid, kirjutab Fitnea. Samuti on banaanis palju kaaliumi, kaaliumipuudus on aga üks nõrkuse põhjustajaid.

Kui tunned, et kevadväsimus hakkab tasapisi saabuma ning energiat kõige harjunuga hakkamasaamiseks napib, on aeg toidulauale lisada midagi sellist, mis sind ergutab. Siin väljatoodud üheksa toiduainet aitavad sind kindlasti.

* Kaerahelbed on kiudaineterikkad, lisaks on neis palju energiat andvat B-vitamiini. See on üks põhilisi toite, mida energiapuuduse korral süüa soovitatakse. Kõige efektiivsem on, kui sööd putru hommikul enne kella 11.