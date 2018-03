„Mind vaevavad migreen, krooniline ishias, ajutised põlve- ja puusavalud, sõrmeliigeste algav artroos. Isiklik hambavalunorm on mul juba ammu täis. Olen seda raamatut kirjutades 47-aastane,“ kirjeldab Soome arst Helena Miranda oma kokkupuudet valuga.

Kõlab nagu maapealne põrgu? Mõneti küll. Aga Helena Miranda ei ole lasknud valul enda üle võimust võtta. Hoopis vastupidi, pikki aastaid valu uurinud Soome arst on nii oma teadmised kui praktilised kogemused koondanud teiseks „Võim valu üle“, mille kirjastus Varrak nüüd ka eestlaste lugemislauale on vahendanud. Ning kindlasti on oluline rõhutada, et lisaks isiklikule kogemusele raamatus kirjeldatud uuringute ning valu talitsemise vahendite taga on teadlaste uurimustööd ning kõigile neile on teose lõpus ka viidatud.

Seejuures on arst suutnud kõik kirja panna inimlikult, isikliku kogemuse kirjeldamine muudab selle kõik valu kannatava inimese jaoks lähedasemaks, lihtsaks ja arusaadavaks. Arst tunnistab raamatus, et tema tööd valuraviarstina kergendab isiklik valukogemus. Ta tunnistab, et temagi elus on olnud päevi, kus võimust võtab lootusetus, mis paneb ta diivanil kerra tõmbuma ja oma valudesse kapselduma.

Samas tunnistab ta ka, et teekond valuga toimetulekul on pikk. Arst võrdleb valuga leppimist koguni nagu sügavast leinast ülesaamist, mille puhul tuleb läbida erinevad kindlad etapid. Ja kui lõpuks jõuabki inimene punkti, kus ta mõistab, et elu läheb edasi, on ikkagi raske leppida, et valu tõttu ei saa teha kõiki samu asju täpselt samamoodi nagu varem.

Miranda teos aitab aga kaasa nii valu mõistmisel kui sellega leppimisel, tuues peatükkide kaupa välja erinevad vahendid, mis valu talitseda võivad aidata. Olgu see paljude teiste asjade kõrval siis lemmiklooma võtmine, positiivne mõtlemine või kultuuri tarbimine. Kõikide teemade juures räägib ta teadlaste avastustest, iseenda kogemusest ja annab ka soovitusi, mida kohe saaks ette võtta.

Raamatu oluline osa on selle lisad, milledes on lugemist ja mõtteainet koos praktiliste soovitustega nii valu käes vaevleva inimese tööandjale kui lähedastele.

Valuga toimetulek ei ole lihtne, kuid valu kannatamine ei õilista ka kedagi. Sestap tuleks sellega tegeleda ning Helena Miranda raamat „Võim valu üle“ annab valuga kimpus olevatele inimestele kindlasti julgust ja indu oma valu üle valitsema asuda.