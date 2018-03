Pole midagi paremat, kui nädalavahetusel poole päevani voodis lesida! Kui sulle see meeldib, pead arvestama - energiat see tegevus küll ei anna. Teadlased väidavad, et nädalavahetuse voodis veetmine hoopis kurnab keha.

Rootsi Karolinska Instituudi uurijad leidsid nimelt pärast katseid, et nädalavahetusel pikalt magamine rikub keha loomuliku rütmi, mistõttu inimene ei puhka korralikult välja. Sama kinnitavad ka Norra ülikooli uneuurijad, vahendab The Independent.

"Kui nädal sees on magamiseks vähe aega ja püüad seda nädalavahetusel tagasi teha, siis läheb keha loomulik rütm sassi," hoiatab Karolinska ülikooli psühholoog ja uneuurija Susanna Jernelov. Ta soovitab püüda hoida keha kindlas rütmis kõige kiuste, sest ainult nii puhkab inimen korralikult välja.