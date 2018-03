Kui soovid suveks vormi saada, võid kaalulangetuspüüdlusi toetada maailmakuulsa Sassy veega - selle valmistamine pole sugugi kulukas, kuid see maitsev ja ergutav on see rüübe küll.

Võta kaheksa tassi vett, 1 tl riivitud ingverit, 1 keskmine kurk (koori ja viiluta õhukeselt), 1 õhukesteks viiludeks viilutatud sidrun, 12 värsket piparmündilehte.

Vala vesi kannu, pane koostisosad selle sisse ja jäta külmkappi üle öö seisma. Hommikul kurna ja joo päeva jooksul kannutäis vett ära. Tee seda neli päeva järjest ja jälgi, et ei sööks samal ajal rohkem kui 1400 kalorit päevas, soovitab veebiportaal Brightside.

Sassy vesi on üks tõhusamaid kehakaalu langetajaid – see lõhustab rasvu, aitab vabaneda puhitusest ja leevendab turset. Kuid nagu iga dieetjoogi tarbimise ajal, peaksid jälgima, mida samal ajal sööd, et kaotatud kilosid kohe uutega ei asendaks.