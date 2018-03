Üks kõige kehvematest asjadest, mida sa unisena teha saad, on äratuskella aina edasi lükata. Pärast äratuse edasilükkamist võid sa uuesti magama jääda ning vajuda veel sügavamasse REM une faasi. Kui sa äratuskella uue tilisemise peale sealt ärkad, oled veel pahuram kui enne.

Teadlased nendivad, et puhkepäevadel pikemalt magamine ei ole samuti kehale väga hea. Tegelikult peaks inimene ärkama iga päev enam-vähem samal ajal, isegi nädalavahetusel.

Tõmba kardinad eest ära

Eksperdid soovitavad pärast ärkamist kohe enda silmadele naturaalset valgust lasta. Selleks on parim viis kardinate akna eest ära tõmbamine. Sedaviisi saab aju signaali, et uneaeg on läbi.

On leitud, et loomulik valgus vähendab melatoniini ehk nii nimetatud unehormooni tootmist. Lisaks peaks aknast sisse paistev valgus (veel parem, päike) mõjuma hästi su tujule.

Võta külm dušš

Väidetavalt äratavad Silicon Valley ehk Ränioru kõige edukamad töötajad end hommikuti just külma duši abil. Spordipsühholoog Melinda Nicci sõnul aitab külm veejuga ajul kiiresti üles ärgata.

"Kui külm vesi mööda su nahka voolab, on loomulikuks reaktsiooniks see, et sa hingad raskemalt ja sügavamalt. Tänu sellele jõuab su vereringesse rohkem hapnikku, vereringe kiireneb ja aju muutub erksaks," selgitas Nicci.

Ühe 2017. aasta uurimuse järgi aitab külm dušš ka haigusi vältida.

Hommikusöök hõlmaku vähemalt kahte toidugruppi

Päeva alustamine krõbinate või müslibatooniga on viga. Dietoloog Caroline Passarrello soovitab süüa sellist hommikusööki, mis koosneb vähemalt kahest toidugrupist.

Passarrello lemmikhommikusüügid on näiteks Kreeka jogurt puuviljade ja krõbinatega, täisterahelbed piima ja kuivatatud puuviljadega või täisteravahvel maapähklivõi ja banaaniga. Kõik need valikud sisaldavad samaaegselt nii proteiini kui ka kiudaineid. Need koostisosad hoiavad su kõhu tükk aega täis ega tekita isu millegi ebatervisliku järele.

Ajasta hommikune kohvijoomine õigesti

Kuigi tass kohvi võib tunduda nagu parim ravim unisuse vastu, kinnitavad eksperdid, et see pole siiski kõige targem mõte. Hommikul vara on kortisooli tase kõrge, see aga vähendab unisust. Paraku vähendab kohv kortisooli taset kehas ning seega võid sa pärast üht tassitäit hoopis unisemaks ja pahuramaks muutuda. Lisaks viib kohv vett kehast välja, mille tõttu võib sind lisaks unisusele tabada ka peavalu. Passarrello soovitab hommikuti juua vett.

Asenda hommikune trenn muude tegevustega

Pärast kehvasti magatud ööd tundub, et parema meelega oleksid sa natuke kauem voodis, kui läheksid jõusaali rassida. Tegelikult on see mõistlik mõte.

Kui sa oled maganud alla kuue tunni, ei maksa kindlasti hommikul jõusaali tormata. Unepuuduse tõttu on su koordinatsioon kehvem ning harjutuste tegemisega võivad tõenäolisemalt kaasneda vigastused. Pealegi tunduvad trennid väsinud peast palju raskemad, kui need puhanuna oleks.