Johnson uurib unenägusid ning usub, et kui öösel unes nähtud sümbole järjepanu defineerida, saab aja jooksul selgeks, mida kindlate asjade unes nägemine tähendab. Naine arvab, et enda unenägude jälgimine on oluline, kuna need peegeldavad meie alateadvuses toimuvat.

Oled sa kunagi hommikul ärgates tundnud end kurva või ärevana? Kui jah, siis on tõenäoline, et selle põhjuseks oli halb unenägu. Teinekord võid aga ärgata naerulsui ja tunda end imeliselt. Unepsühholoogia ekspert doktor Clare Johnson selgitab, mida enimkorduvad unenäod tähendavad.

See võib tunduda veider, kuid väga sageli nähakse unes hammaste välja langemist. Meil kõigil on suureks kasvades olnud hammaste välja kukkumise või tõmbamise kogemus. Siiski on üsna ebameeldiv seda unes näha.

Hammaste kaotamine on sageli seotus ebakindluse, ebastabiilsuse, elumuutuste ja kaotusega. See võib tähendada ka seda, et me ei suuda millegi häiriva osas kauem oma tundeid peita.

Lendamine

Unes lendamine võib olla kõige imelisem tunne. Selline unenägu võib olla seotud võimsa seksuaalse või loomingulise energiaga. Unes lendamine on tihti seotud ka vabaduse ja enesekindlusega, kuid oluline on jälgida seda, kuidas sa lendad. Kas sa tuhised läbi õhu ilma suurema vaevata või pead sa õhus püsimiseks palju vaeva nägema?

Oluline on tähele panna ka seda emotsiooni, mis sind unes lennates valdab. Kui tunned end hästi, siis tõenäoliselt ongi sul elus kõik hästi ja sa oled õigel teel. Kui lendamine ei lähe kõige libedamalt, siis mõtle, mida sa enda elus parajasti valesti teed.

Ära jooksmine

Unenägudes jookseme me sageli koletise eest kappi või põgeneme džunglis mõne kiskja eest. Taolisest unest ärkame me sageli kloppiva südamega ning täname õnne, kui leiame end turvaliselt voodis lebamas.

Meil kõigil on hirmud ja sellised unenäod on Johnsoni sõnul kingitused, kuna nad osutavad teadvustamata hirmudele meie elus. Pärast sellist unenägu tasuks endalt küsida, mille eest päris elus ära joostakse ning kuidas hirmust vabaneda.

Ehitised ja liiklusvahendid

Mõned unenäod annavad märku meie füüsilisest tervisest või selle puudulikkusest. Johnson usub, et kui näed unes katkist paati või lagunenud maja, võib see viidata terviseprobleemidele. Samamoodi võib autoga ringi kihutamine tähendada, et peaksid elus hoogu maha võtma.

Partneri petmine

Kui me näeme unes, et meie armastatud partner naudib armurõõme kellegi teisega, võime me tunda end reedetuna ning kohe kindlasti läheme endast välja ja hakkame kahtlustama. Kuid enamasti ei tähenda need unenäod seda, et oma partnerit ka reaalses elus kahtlustama peaksid. Taoline unenägu võib hoopis tähendada, et inimene on enda suhtes mingil viisil ebaaus või tunneb end petetuna. Mõistagi võib unenägu viidata ka sellele, et enda kaaslasega ei olda rahul.

Ämblikud ja teised putukad

Ämblikud ja kõiksugu ebameeldivad putukad on unenägudes sagedased külalised. Ometi võib nende tähendus unenägudes varieeruda. Et mõista, miks konkreetne putkas su unenäosse tungis, tuleb Johnsoni sõnul mõtiskleda, milliseid tundeid pisike loomake sinus tekitas; kas tundsid hirmu või oli putukas hoopis armas?

Kui tegu oli näiteks tüütu putukaga, soovitab Johnson endalt küsida, kas sinu elus on praegu midagi, mis sind hirmsal kombel tüütab.

Lained

Oled sa kunagi näinud unes suurt hiidlainet, mis ookeanilt sinu poole suundub? Taoline unenägu võib olla väga hirmutav, aga ka lummav. Tähelepanu tasub pöörata sellele, kas laine lähenemist jälgitakse turvalisest paigast nagu näiteks kõrgelt kaljult või hoopis ookeanil pisikeses paadis loksudes.