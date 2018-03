Klamüüdia, mis on üle kogu maailma kõige sagedasem seksuaalsel teel leviv haigus, võib kahekordistada naiste riski haigestuda munasarjavähki, ilmneb värskest uuringust.

Ameerikas viidi läbi uuring, mille käigus analüüsiti rohkem kui 1000 naist. Ilmnes, et maailma kõige levinum suguhaigus klamüdioos tõstis naiste riski haigestuda munasarjavähki rohkem kui HP-viirus. Võrreldes nendega, kes pole klamüüdiasse nakatunud, tõusis munasarjavähi risk lausa kaks korda. Risk ei sõltunud sellest, kui kaua infektsioon kehas on olnud, vahendab NBC News.

Et munasarjavähk on suhteliselt harvaesinev vähivorm, millest paranemine on raske, kuid klamüdioos levinud suguhaigus, mida on võimalik ennekõike ära hoida, kuid ka üsna lihtsalt ravida, oleks mõistlik oma tervise nimel harrastada turvaseksi. On nimelt leitud, et klamüdioos kulgeb 70% inimestest ilma kaebusteta ning see avastatakse juhuslikult suguhaiguste testis.