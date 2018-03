Just praegu on poelettidel kõige mahlasemad ja magusamad päikeselised ja vitamiinidest tulvil apelsinid, mis turgutavad nii tervist kui vaimu.

* Apelsinid toniseerivad seedesüsteemi. See vili sisaldab palju toitaineid, kuid vähe kaloreid ja rasvu. Sõltuvalt viljast sisaldab apelsin 85-88% vett. Apelsin sobib ideaalselt kiireks vahepalaks, mida on lihtne endaga kaasa võtta. Näiteks on enne sööki tarbitud apelsin või klaas värsket apelsinimahla tänu apelsinis leiduvatele orgaanilistele hapetele seedimist toniseeriv ja söögiisu tõstev.

* Apelsinide söömine tugevdab immuunsüsteemi. Et vältida nakkushaigustesse haigestumist, on oluline süüa õigesti ja mitmekesiselt. Teadaolevalt on C-vitamiin oluline komponent, et inimese kaitsesüsteem oleks tugev ja efektiivne. Näiteks stimuleerib C-vitamiin meie organismis valgete vereliblede tootmist ja tööd. Üheks valgete vereliblede tööülesandeks ongi võidelda bakterite ja viirustega ning vähendada sel viisil haigestumise võimalust.