Tegevusetus ning niisama lösutamine kaotab inimese kehalt märkimisväärselt lihasjõudu, teadlaste hinnangul mõjutab mitteaktiivne elustiil noori rohkem.

Taanis läbi viidud uuring näitas, et suurema lihasmassiga inimesed kaotasid seda rohkem ja kiiremini pärast vigastust, haigust või niisama lösutamist võrreldes nendega, kellel on väiksem lihasmass, kirjutab Web MD. Ning noori mõjutab tegevusetus rohkem - katsed näitasid, et juba paari nädala lösutamise jooksul kaotasid noored umbes 30% senisest lihasjõust. Ehk teisisõnu - selle ajaga jõudsid nad samale tasemele endast 40-50 aastat vanemate inimestega. Vanemad inimesed kaotavad paarinädalase mitteaktiivse eluviisiga lihasjõust ligikaudu 25%.

Loomulikult kaob lihasmass loomulikul teel koos vananemisega.