Peakoka sõnul on põhjuseid hommikuti söömiseks mitmeid. See toidukord annab vajaliku energia ülejäänud päevaks, hoiab eemal üleliigsed näljasööstud ja meeleolulanguse päeva teises pooles. Samuti mõjub hommikusöök positiivselt nii kehakaalule kui energiatasemele.

„Kevad on hea aeg vürtsitada tavapärast söömisrutiini ning proovida näiteks paaril korral nädalas nautida hommikuid tervistava hommikueinega. Pärast pikka talve januneb keha kergemate toiduvalikute järele ja on vastuvõtlikum ka uutele harjumustele. Seetõttu püüame ka Daily lõunarestoranides innustada inimesi tervislikult hommikuid alustama ja premeerime käimasoleva hommikusöögikampaania ajal tublisid pudrunautijaid tasuta viienda portsjoniga,“ rääkis Tammsaare Ärikeskuse Daily lõunarestorani peakokk Merlin Sõber.

Kuigi ajapuudus ja magus uni on peamisteks põhjusteks, miks inimesed hommikusöögist loobuvad, on võimalik mõningaid nõuandeid järgides vähese aja ja vaevaga mahutada hommikueine päevarutiini ka kõige kiirema elutempoga inimestel.

Pea plaani

Need inimesed, kes ei ole harjunud hommikuti sööma, peaksid esimese asjana õppima toidukordi planeerima. Selleks võib pühapäeval pisut aega võtta, mõelda läbi saabuva nädala tegemised ning otsustada, millistel hommikutel võiks mõne minuti hommikusöögile pühendada. Planeerimisfaasis tuleks ka menüü koostada ja poest nädalaks vajalikud koostisosad varuda. „Planeerimine aitab rutiinist kinni hoida ning ennetab väärt ettevõtmisele käega lööma. Kui marsruudile kodu-töö jääb hommikusööki pakkuv kohvik, asenda mõni kodune hommikusöök maitsva pudru või smuutiga kohvikus. Samal ajal, kui sööki valmistatakse, saad end päevauudistega kurssi viia või töökirju piiluda,“ jagas Merlin Sõber õpetussõnu.

Valmista ette

Märkimisväärselt aitab aega säästa eelmisel õhtul või isegi nädalavahetusel valmistatud hommikune söögikord. Samal ajal, kui õhtusöök valmib, pane lehmapiima või meelepärase taimse piima sisse tšiiaseemned paisuma, kaunista meelepäraste marjade või puuviljadega ning kata toidukilega. Lausa mitmeks päevaks saab valmistada kiire, tervisliku ja maitsva üleöö pudru. Koostisesse lisa täistera kaerahelbed, meelepärane piim, pisut mett või vahtrasiirupit, linaseemned ja maiasmokkade rõõmuks näiteks toorkakaod. Valminud puder säti õhukindlasse säilituskarpi ning naudi hommikul banaaniviilude või marjadega. Mõnusad hommikused ampsud saab ka iseküpsetatud seemnetega muffinitest. Juustu ja singiga valmib neist soolane kõhutäis ning koduaia marjamoosi lisades saad magusa kaaslase aromaatsele kohvijoogile.

Hoia koostisosad kapis

Kui hommikusöögi rutiini tekitamine on uus asi inimese elus, tuleks veenduda, et vajalikud koostisosad oleksid kapis koguaeg olemas. Kui külmik või kuivainekapp on tühi, kipub ka otsus hommikusöögist loobuda kiiremini tulema. „Mõtle enda jaoks valmis paar retsepti, mis ei vaja palju aega ja vaata, et antud koostisosad oleksid alati olemas. Näiteks võiks külmkapis olla meelepärane võileivakate koos tomatite ja salatiga, millest lihtsa vaevaga kiirel hommikul üks toekas võileib ehitada. Või veendu, et kapis oleks alati lemmikpuder,“ soovitas Sõber.

Õpi tundma isevalmivaid toite

Hommikusöök ei pea olema keerukas, vaid toitev ja tervislik kõhutäis, mis annab päevaks vajamineva energia. Salvesta enda retseptivaramusse paar kiiresti valmivat rooga, mille võid hommikuste toimetuste ajal iseseisvalt küpsema jätta. Erinevad kiudainerikkad pudrud võivad nii pliidil kui ahjus podiseda ilma kõrvalise abita. Samuti valmib kiirelt ahjuomlett meelepäraste köögiviljade, seente või singiga.