Filmides haaravad infarkti saanud inimesed rinnust ja nende silmad lähevad pahupidi. Päriselus võib infarkt saabuda ka ilma valuta, eriti naistel.

Tegelikult kogevad lausa kaks kolmandikku naistest üsna vaikselt saabuvat infarkti. Rõhumistunne rinnus võib küll olla, kuid on ka teisi südameatakile viitavaid tunnuseid, mis neid teadmata võivad inimese eksiteele ajada, kirjutab Women´s Health. Seega: olgu siin ära toodud märgid, mille esinedes ei maksa arstiga konsulteerimist peljata. Need võivad hoiatusena ilmneda lausa paar päeva enne infarkti. Ja kui need kipuvad korduma või väljenduvad tugevalt, pea parem hullema ärahoidmiseks nõu kiirabiga.

Rõhumistunne rinnus. Kõige sagedamini annab infarktist märku ebamugav surve ehk raske ja rõhuv tunne rinnus. See võib kesta lühiajaliselt ja siis korduda mõne aja tagant.