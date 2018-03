"Olen harjutanud oma keha nii kaugele, et keha ise annab märku, kui on vaja liikuda," räägib näitleja Anne Veesaar, et taastub erinevatest tegemistest just liikudes.

"Kui juhe läheb kokku, siis tuleb kohe välja kõndima minna!" lausub Anne Veesaar ajakirjale Kodutohter antud intervjuus, et ta tunneb end halvasti, kui ei kõnni või trenni ei lähe.

Anne Veesaar on seitse aastat teinud ka Bodypumpi, kuid see koormab liigeseid liialt - pärast liiklusõnnetust peab naine liigeseid hoidma. Kõige parem on tema jaoks ujumine. "Ma käin ujumas ja kõnnin. Püüan iga päev korraga viis kilomeetrit käia," sõnab ta.