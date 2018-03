Kui muna kasulikkusest rääkides rõhutatakse ennekõike selle olulisust treenijatele, siis tegelikult on muna kasulik tervisele laiemalt. Selles sisalduvad ained turgutavad paljude muude heade asjade kõrval ka arvutiga töötamisest väsinud silmi, kaitsevad kae eest, ergutavad maksa ja veresoonkonda ning teevad aju erksaks.

Seega pole muna üksnes hea valguallikas, vaid sisaldab ka organismile olulisi rasvu, vitamiine ja mineraale.

Funktsionaalse toitumise nõustaja Külli Holstingi sõnul on munas head luteiini ja zeaksantiini ehk antioksüdantide allikaid, mida vajavad silmad. “Kui mõtleme igapäevasele arvutikasutamisele ja ekraanide taga veedetud ajale, siis vajame neid iga päev,” sõnab ta lisades, et need antioksüdandid kaitsevad meid ka vananemisest tingitud kollatähni ja kae tekke eest.

Sportlastele asendamatu

Munades on rikkalikult ka väävlit, mis on oluline kaunite juuste, küünte ja naha heaks. Külli Holstingi sõnul on väävel oluline ka maksast jääkainete väljutamiseks ning liigestele ja teistele sidekudedele elastsuse säilitamiseks.