See, et rämpstoit sisaldab tühju kaloreid ning ohtralt rasva ja suhkurt, pole kellelegi saladus. Kuid kas sa teadsid, et rämpstoit hävitab ka soolebaktereid, millel on oluline osa inimese saledana püsimisel?

Portaal Shape vahendab katset, mille käigus pidi üks poiss sööma nädal aega ainult rämpstoitu. Hilisemad mõõtmised näitasid, et see tõi kaasa kolmandiku oluliste soolebakterite hävimise. Kuid soolebakterid mängivad rolli inimese saledana ja tervena püsimisel, samuti hea tuju olemasolul.

Sestap tasub mõelda, kas ja kuipalju rämpstoitu süüa. Sest kui sa lähed seetõttu paksuks, ohustavad sind ka diabeet, vähk ja südametõved.

Seejuures teadlastele ei tule uuring üllatusena. Ka varem on leitud seoseid töödeldud toidu söömise ja diabeedi, depressiooni, vähktõve, nõrga immuunsüsteemi ja ka rasvumise vahel