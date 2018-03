Seejuures ei ole tähtis, kas seda süüa värske, kuivatatuna või juua hoopis ingverimahla – tulemus on sama, kirjutab Healthy Life Tricks ja toob välja ingveri kaheksa kasulikku mõju tervisele.

Ingver on üks tervislikumaid toite planeedil ning paljud tervisespetsialistid soovitavad seetõttu tuhandeid aastaid kasutuses olnud juurt igapäevaselt süüa.

Ingver leevendab valu. Paljud inimesed üle maailma kasutavad ingverit menstruaaltsükli krampidega kaasnevate valu leevendamiseks. Samuti leiavad ingverist abi liigesehaiged, sest ingver aitab võidelda põletike, tursete ja valuga.

Ingver vähendab põletikke. Uuringud on kindlaks teinud, et ingver on põletikuliste haiguste puhul, näiteks artriidi puhul, sama tõhus, kuid palju ohutum valu leevendaja kui näiteks diklofenak.

Ingver võib aidata vähendada südamehaiguste riski. Ingver aitab vältida trombide teket, reguleerida vererõhku ja veresuhkru taset – see kõik on südame-veresoonkonna tervisele hea.

Ingver alandab kolesterooli. See supertervislik juur aitab parandada ka rasvade ainevahetust ja vähendada lipiidide taset veres. Hiljutine uuring kinnitab, et kolm grammi ingverit igapäevaselt 45 päeva järjest vähendab oluliselt kolesterooli taset.

Ingver aitab vähiga võidelda. Ingveris leiduvad toimeained on ka võimsad vähivastased ained. kaks grammi ingverit päevas on piisav.