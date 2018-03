Kuigi päike käib juba palju kõrgemalt, tunnevad paljud inimesed just kevade saabudes suurt väsimust. Selles saab süüdistada pimedat, külma ja haigusterohket perioodi, mis mõjub organismile kurnavalt. Lisaks vähene liikumine ning sooja saamiseks rasvase ja süsivesikuterikka toiduga liialdamine. Personaaltreeneri ja Talleggi saadiku Rauno Rikbergi sõnul tuleb võitluses kevadväsimusega ohjad haarata inimesel endal, sest palju saab ära teha just õigete elustiilivalikutega. Niisiis, unusta kappide kevadpuhastus ning alusta hoopis toitumise ja treeningute ümberkorraldamisega.

Kevade tulekuga muutuvad päevad pikemaks, mis võimaldavad muuta treeningud mitmekesisemaks. Jõusaalis talve veetnud treenijad võiksid nädalas ühe sisetreeningu asenda värskes õhus jooksmise, seltskondliku spordimängu või tempoka jalutuskäiguga. Kes aga talve tubases kookonis veetnud, peaksid just nüüd tennistelt või tossudelt tolmu pühkima, trennikaaslase leidma ja õue minema. Esmaseks eesmärgiks sea kohustuslikud 10 000 sammu päevas, mille täitumist saab kontrollida nutitelefoni rakendustega. Enne, kui arugi saad, hakkab number sammulugejas märkamatult täituma, misjärel võid juba järgmise eesmärgi seada ja näiteks jooksmisega algust teha. Õues viibimine peletab eemale haigused ja hoiab meele erksana!

Leia trenn, mis rõõmustab!

Inimesed kipuvad aktiivsemalt treenima just talvel ja kevadel, et suveks vormi saada. Pika talvega võib aga treeningrutiin üksluiseks muutuda ning motivatsioon kaduda. Kui tunned vähimatki kiusatust trenni asemel kodus diivanil lesida, siis pöördu era- või jõusaali treeneri poole ning räägi oma murest.

Teine võimalus on asuda iseseisvalt proovima erinevaid treeninguid. Ehk tunnevad kevadväsimusega võitlevad keha ja meel, et oleks aeg tavapärane lihastreening vahetada jooga, pilatese või jalutuskäigu vastu looduses. Tõeliselt nauditav treening toob rõõmsa meele, viib väsimuse ja aitab seatud eesmärkidele lähemale!

Tee kevadpuhastus külmikus ja köögikappides!

Õdusad talveõhtud televiisori ees kipuvad pahatihti mööduma sooja teki sees, kaaslaseks erinevad maiustused ja suupisted. Kevade saabudes tuleb aga külmik ja köögikapid kriitilise pilguga üle vaadata ning kõik keha koormav sealt elimineerida.

Tervisliku kevadtoitumise juurde ei kuulu kindlasti küpsised, krõpsud, kommid ja rammusad kastmed. Energiat annavad hoopis juur- ja puuviljad, maitsestamata jogurt smuutide ja dipikastmete valmistamiseks ning kergemad koostisosad koduse salatikastme valmistamiseks. Kui kapist puuduvad keha koormavad kiusatused, suudame lihtsamini tervislikele valikutele kindlaks jääda.

Vali kevadväsimust peletav menüü!

Kuna toit suudab mõjutada meeleolu ja seega ka üldist õnnetunnet, on võitluses kevadväsimusega võtmekohal just mitmekülgne ja tervislik toitumine. Esimese asjana ära otsi lahendust apteekidest erinevate multivitamiinide näol, vaid vaata kriitilise pilguga üle oma toidulaul. Sööma peaks väiksemaid koguseid ja tihemini ning kindlasti ei tohiks ligi lasta näljatunnet. Igal toidukorral tuleks au sisse tõsta valgurikkad toiduained nagu munad, erinevad pähklid ja seemned ning treenijate ja aktiivse elustiiliga inimeste lemmik – madala rasvasisaldusega kanafilee. Valgud tagavad täiskõhutunde pikemaks ajaks ning aitavad seeläbi võidelda isusööstudega. Samuti on valgud tähtsaks ehitusmaterjaliks juuste, küünte, naha, lihaste ja luude koostises ning aitavad hoida energiataseme kõrgel ning aju töös.