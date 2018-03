Eesti Apteekide Ühendus (EAÜ) leiab, et apteegituru tänases olukorras on patsientide huvides ainuõige lahendus seadusandjal aeg maha võtta ja apteegireformi jõustumistähtaeg edasi lükata.

„Õiguskantsleri arvamus apteegireformi rakendamise kohta tugineb Sotsiaalministeeriumi veebruarikuisele teadaandele, et ministeerium tegeleb apteegireformi jõustamiseks vajaliku rakenduskavaga. Teatavasti muutis ministeerium eelmisel nädalal oma seisukohta. Nüüd teame kõik, et ministeeriumilt reformi analüüsi ei tule. Seepärast ei saa me nõustuda õiguskantsleri väitega, et turuosalistel oleks võimalik kehtestatud nõudeid täita kõigest kaks aastat enne reformi lõppemist,“ sõnas EAÜ juhatuse liige Timo Danilov.

„Põhiseaduse kohaselt on riigil kohustus tagada tervisekaitse põhiõiguse toimimine – ravimite kättesaadavus patsiendile. Üksnes turuosaliste heast tahtest ei pruugi rakendusmeetmete puudumise tõttu selleks piisata,“ lisas Danilov.