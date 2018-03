Nii antiperspirante kui deodorante on poeriiulitel mitut erinevat tüüpi – pulk- ja rulldeodorant ning pihustatav versioon. Selleks, et leida endale see kõige õigem, on Põdvere välja toonud kõigi kolme versiooni head ja vead.

Rulldeodorandid on loodud tõhusalt töötama probleemsetel kohtadel ning tänu selle praktilisele aplikaatorile, saab toodet peale kanda erilise täpsusega. Kuna toote koostis on vedel, siis võib vahetult pärast toote pealekandmist tuntav niiske tunne olla paljude jaoks ebamugav. Olenemata sellest, on just seda tüüpi vahendit igapäevaselt kõige mugavam kaasas kanda, kuna see ei võta kotis palju ruumi ning on käepärane.

Mugav sprei

Pihustatavad higistamisvastased vahendid on mugavad kasutamiseks seetõttu, et need kuivavad nahal sekunditega ning ei jäta kaenla alla ebameeldivat niisket tunnet. Enne kasutamist on soovitatav seda raputada, et kõik koostisosad omavahel kenasti seguneksid. Oluline on silmas pidada, et pihustatavat higistamisvastast vahendit on mõistlik peale kanda 15 cm kauguselt ning ühest mõõdukast piserdusest piisavaks kaitseks on küll ja veel.

Reisisõbralik pulk

Ka pulkdeodorandid jätavad pärast kaenlaalusele nahale kandmist kuiva tunde, kuid võivad seejuures riideid määrida. Kui see väike miinus kõrvale jätta, siis on pulkdeodorandi puhul tegemist väga reisisõbraliku ilutootega. Kuna selle koostis on tahke, siis on see ainus higistamisvastase vahendi tüüp, mida lubatakse käsipagasisse kaasa pakkida.

Naha tervis eelkõige