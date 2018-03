Kas sa teadsid, et maks on päris hea taastuja, et naharakud uuenevad pidevalt ja et mõnikord võivad ka luumurrud ise kokku kasvada? Need on vaid kaks näidet sellest, kuidas meie keha end ise tervendab. Lisaks parandab see veel üsna mitut asja täiesti iseseisvalt.

* Maks asendab kahjustunud koed uutega. Maks on arstide hinnangul kõige paremini taastuv organ, kirjutab Reader´s Digest. Maks suudab asendada vanad rakud uutega ja seda tegelikult üsna kiiresti.

* Soolestik taastab oma kattekoe. Soolestik on iga päev aktiivses töös ning selle kattekude aitab kehast välja filtreerida mürke ja ka aineid omandada. Et see kõik toimiks veatylt, asendab keha kulunud rakke uutega. Samuti üsna kiiresti.