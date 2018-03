Ilmselt pole inimest, kes poleks juba enne lõunat tundnud, kuidas kõht meeleheitlikult koriseb ja nälg võtab nägemise. Kuidas selliste olukordade vastu saada?

Esimene ja kõige olulisem rusikareegel selleks, et kõht enne lõunat tühjaks ei läheks, on hommikul korralik hommikusöök süüa, soovitab Women´s Health. Kõige paremini hoiab kõhu täis ja annab ka energiat kaerahelbepuder.

Kui aga vaatamata sellele võtab nälg enne lõunat nägemise, pead korrigeerima oma mõtlemist.

Ehk teisisõnu: püüa välja selgitada, kas oled tõesti näljane. Kas pole su nälja põhjus hoopis see, et oled lõuna tööle kaasa võtnud ja tead, et söök on käeulatuses?

Igatahes püüa end kasvatada ja kui enne lõunat ilma söömata ei saa, söö hoopis mõni tervislik vahepala.