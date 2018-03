„Olla geenidoonor on iga inimese panus, kuidas muuta meditsiinisüsteem kaasaegsemaks,“ viitab Tervise Arengu Instituudi teadusdirektor Toomas Veidebaum doktor Marandi kirjeldatule.

Põhja-Eesti regionaalhaigla kardioloog doktor Toomas Marandi räägib elulise näite selle kohta, milline on geenivaramu tegelik kasu inimestele: „Me kutsusime läbivaatusele geenimutatsiooniga inimesed, kellel väga suure tõenäosusega võivad südamearterid lubjastuda tavapärasest agressiivsemalt ja kellel tekib infarkt 10 kuni 15 aastat varem kui populatsioonis tavaliselt. Me avastasime selle haiguse paljudel inimestel, kellel polnud mingeid kaebusi ja nad saavad nüüd vastavat ravi.“

„Meie uue algatuse vastu „Kingime Eestile juubeliks sada tuhat uut geenidoonorit“ on väga suur huvi, järjekorras on juba kümme tuhat inimest,“ ütleb geenivaramu juht professor Andres Metspalu. „Lugege hoolega kõiki tekste, et te saaksite neist aru, kahtluste ja küsimuste korral pöörduge nõustaja poole,“ rõhutab Metspalu geenidoonorluse vabatahlikkust.