Vee vajalikkus on ilmselge. Ilma selleta inimese keha ei funktsioneeri, liiga vähe vett ja tekib vedelikupuudus, mis viib väga tõsiste tagajärgedeni. Puhast vett tuleks juua sageli, isegi mitu korda päevas, kuid kas ka õhtuti?

Terviseleht Medical News Today kirjutab, et enne magamaminekut on üldiselt targem siiski veeklaas joomata jätta. Põhjus on lihtne ja ilmselt miski, mida enamik inimesi kogeb - võid öösel ärgata tungiva vajadusega tualetti külastada. Sellel nähtusel on isegi peen nimi: noktuuria. Katkenud uni ei ole aga tervisele hea.

Seega soovitavad eksperdid juua viimane klaasitäis vett paar tundi enne magamaminekuaega. Kuid lisaks veele on vahetult enne uneaega ebasoovitatav tarbida ka alkoholi, kohvi, šokolaadi, kakaod, teed ning koola- ja karastusjooke. Need sisaldavad kofeiini, mis pole mitte ainult meeleergutaja, vaid ergutab ka põie tööd ning suurendab tõenäosust, et öösel tuleb peale väike noktuuriahoog.

Siiski, kui inimene ärkab öösel janu peale, oleks tark siiski mõni sõõm vett võtta. Samuti võib kaaluda ülalpool toodud soovituse vältimist kui kannatad kõhulahtisuse või mõne oksetõvekäes (mis võivad põhjustada tõsist vedelikupuudust), kui sul on palavik, oled päeval väga palju päikese käes veetnud või väga palju higistanud, samuti kui oled alkoholiga liialdanud. Noktuuria tuleb sel juhul tõenäoliselt nagunii peale, vesi aga aitab organismi puhastada ja alkoholist tekkinud vedelikupuudust vähendada.