1972. aastal oli kaheaastane Kristjan Mesila kõhuviirusega Merimetsa nakkushaiglas. Laste palatil keegi silma peal ei hoidnud ja kuna aknad olid lahti, ronis poiss aknalauale ja kukkus kolmandalt korruselt alla.

Eesti Päevaleht kirjutab, et Kristjani vanemad on pidanud sügava liitpuudega last aastaid hooldama, ema on nüüdseks juba seitse aastat surnud. Nüüd vajab Kristjani isa ise abi, kuna suudab ringi liikuda vaid karkudel. Kristjani hooldamine käib talle ilmselgelt üle jõu, kuid riigi poolt pole erilist abi oodata ning lahendust ei paista kuskil.

Refereeritud artikli täistekst Eesti Päevalehes.

Omastehoolduse teema on viimasel ajal teravalt esile kerkinud. Praegu puudub jätkusuutlik lahendus nii eakate kui ka erivajadusega inimeste jaoks, kes omal käel hakkama ei saa. Riik on kaalunud hoolduskindlustuse loomist. Kas see ka teoks saab või millised lahendused omastehoolduse valdkonnas leitakse, on veel teadmata.