Kuigi terve püsimise juures on oluline tervislik toitumine, enda vaktsineerimine nakkushaiguste vastu ning sage käte pesemine, võib ka vaid üks kallistus sind erinevate tõbede eest kaitsa.

Teadlased on nimelt leidnud, et mida rohkem sa kallistad, seda väiksema tõenäosusega langed sa stressi või mõnede teiste tervisehädade küüsi, kirjutab Shape. Miks, ei oska teadlased seletada, kuid nad pakuvad, et kallistamine tähendab ilmselt, et sul on inimesi, kellele rasketel hetkedel toetuda ning see muudab su enesekindlamaks ja rahulikumaks.

Ka varem on teadlased leidnud, et pidevalt teistega tüli norivad inimesed põevad sageli külmetusviiruseid.

Ning samuti on leitud, et need, kellel oli rohkem sõpru ja keda kallistati haiguse ajal rohkem, kogesid vähem haigussümptomeid võrreldes nendega, kellel kedagi kallistada polnud.