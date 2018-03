Kui su päevased tegemised venivad alatasa hilistesse öötundidesse, pole imestada, kui sa hommikuti pidevalt sisse magad. See aga ennustab su peatset paksuksminekut.

Seejuures ei ole teadlaste sõnul vahet, kas magad sisse eelmisel õhtul rajuks kiskunud peo pärast või sulle lihtsalt meeldib hommikuti kaua voodis lesida, kirjutab Men’s Health, et igatahes hävitab selline käitumisviis su elust aktiivsust.

Uuringud näitavad ka, et need, kes armastavad hommikuti kauem põõnata, on reeglina istuva eluviisiga. Ning et nad trenni eriti korralikult ei jõua. Samas peaks vormis püsimiseks nädala jooksul vähemalt 150 minutit mõõduka intensiivsusega treenima. See aga omakorda soodustab paksuksminekut.

Seega, mõtle hoolega, kas eelistad ka tulevikus voodis kaua põõnata või leiad hoopis hommikuti aega enda liigutamiseks?