Kogu Eestit hõlmanud heategevuskampaaniaga “Tee head” koguti kokku üle 3000 apteegitoote, mis jõuavad 360 toimetulekuraskustes perede kodustesse apteekidesse. Seni suurim apteegitoodete annetus aitab tuua leevendust kitsikuses elavate perede laste tervise eest hoolitsemiseks.

Heategevusfondi Dharma ja Benu Apteegi ühiskampaania raames komplekteeriti inimeste poolt annetatud tervisetooted 360 koduapteegiks, mille igaühe väärtus on ligi 50 eurot. Dharma juhatuse liikme Jüri Tamme sõnul on heategijate panus hindamatu väärtusega.

“Meie tugiisikud puutuvad igapäevaselt kokku peredega, kel napib võimalusi isegi kõige elementaarsemate külmetusravimite ostmiseks. Iga väiksemgi heategija annetus on nende perede jaoks hädavajalik ja võib-olla heategijale eneselegi teadmata on ta tegelikult teinud mõne lapse tervise jaoks üliolulise kingituse,” rääkis Tamm. “Meie tugiisikud koos heade partneritega hoolitsevad selle eest, et kõik apteegikülastajate poolt tehtud annetused jõuavad üle Eesti abivajavate lasteni 12 Eesti eri piirkonnas,” ütles Tamm.

Annetusoste sai teha igaüks 160 Benu apteegis, mis paiknevad kõikides Eesti maakondade linnades ja asulates. Benu Apteegi tegevjuht Kelt Kelt tõdes, et apteegikülastajad võtsid kampaania soojalt vastu ja inimesed olid aktiivsed. “Heategijate annetusostude seas oli suur valik erinevaid olulisi ja hädavajalikke apteegitooteid, mis leiavad nüüd oma koha 360 abivajava pere koduapteegis. Annetuseks osteti näiteks immuunsussüsteemi parandavaid vahendeid, külmetussiirupeid, hambahooldusvahendeid, haava ja naha hoolduseks mõeldud tooteid ja paljud teisi,” rääkis Kelt.

Heategevuskampaania “Tee head” eesmärk oli koguda üle Eesti abivajavate laste jaoks vajalikud tervisetooted, mis peaksid olema igas koduapteegis. Selleks, et inimestel oleks apteegis mugav tooteid üles leida, olid need märgistatud vastava sedeliga “Tee head”. Komplekteeritud koduapteegid jõuavad Hiiumaa, Ida-Virumaa, Järvamaa, Jõgevamaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tallinna, Tartu ja Võrumaa kodudesse.