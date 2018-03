Kui kardad hambaarsti, kannatad depressiooni käes või on sul erektsioonihäired, on selle kõige süüdlaseks teadlaste hinnangul sinu vanemad.

Nimelt leidsid nad, et hambaarsti kartnud isad kandsid oma hirmu üle ka oma lastele. Seejuures ema hirm hambaarsti ees lapsi ei mõjutanud.

Enneaegne seemnepurse ja erektsioonihäired

USA teadlased on leidnud, et ka paljude peeniseprobleemide põhjustajaks on vanemad. Nii väidavad nad, et peenise suurus on 70 protsendi ulatuses päritav.

Ning enneaegse seemnepurse ja erektsioonihäirete puhul on probleemid geneetilised 30 - 42% juhtudest.

Sportlikkus

Kehaline võimekus on päritav 83% ulatuses, väidetakse ajakirjas Physiological and Endocrinological Aspects in Pediatric Exercise Science avaldatud uuringus.

Lihaste oelmasolu sõltub siiski vanematest vaid 50% juhtudest ehk ilusad musklid on sul võimalik endale treenida.

Depressioon