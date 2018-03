Paljud töökohad eeldavad pidevat õues viibimist. Et UV-kiirgus on üks suuremaid nahavähi riskifaktoreid, võivad mõned elukutsed seega nahavähi riski suurendada. Päikesekaitse vahenditega on riski võimalik vähendada, kuid tasub siiski teada, millise valdkonna töötajad peaksid olema oma naha osas väga tähelepanelikud.

Euroopas tehtud uuringud on näidanud, et välitööd tegevatel inimestel on suurem mittemelanoomse nahavähi risk, kirjutab Dermtesti blogi. Seda eelkõige põllumeeste ja ehitustööliste hulgas. Suurbritannias läbi viidud uuring tõi aga välja, et 2% kõikidest nahavähiga seotud surmadest olid otseselt seotud just töökohal päikesekiirguse saamisega. Uuring näitas, et ehitustöölistel on risk suurim, millele järgnevad põllumajanduse, avaliku halduse ja kaitsetööstuse ning maatranspordi töötajad. Ameerika vähiühingu hinnangul on suurem risk ka korstnapühkijatel, kellel esineb sagedamini mittemelanoomset nahavähki.

Melanoomi esinemissagedus on aga pilootide hulgas kaks korda suurem kui tavaelanikkonnal, kuid ei olda kindlad, kas suurem mõju on pilootide elustiilil või välisel kiirgusel. Siiski tuuakse ühes Islandil läbi viidud uuringus välja, et pilootide elustiil võib vähiriski suurendada, sest võimalused käia päikesereisidel on paremad ning samuti võib ebaühtlane unerütm nõrgendada immuunsüsteemi tervikuna.